Speed Drifters já está disponível para smartphones iOS e Android

O novo título Speed Drifters, game de corrida mobile da Garena, já está disponível oficialmente em versões para dispositivos iOS e Android. O jogo é grátis para baixar e jogar.

O game teve quase 2 milhões de inscritos ainda no período de pré-lançamento. Com partidas que duram até três minutos, Speed Drifters proporciona aos jogadores uma experiência rápida e emocionante.

Você terá que dominar a mecânica do drifting – as derrapagens -, e usar power-ups no momento certo pode dar aquela forcinha necessária para cruzar a linha de chegada em 1º lugar.

Com modos Single-Player e Multiplayer para até seis competidores, o jogador terá muito conteúdo para usufruir e segredos para desvendar. Conheça algumas das principais características de Speed Drifters:

Modo de Itens: Permite sabotar os oponentes ou mesmo ganhar bônus de velocidade para atingir mais rápido a linha de chegada. A função está disponível nos Modos Single Player e Multiplayer.

Modo Ranqueado: Os jogadores de mesmo nível competem entre si para testar suas habilidades como piloto, melhorar o desempenho na pista e avançarem no placar de líderes.

Faça uma pausa: De forma descontraída, os jogadores ainda contam com uma área de descanso onde é possível encontrar mini games casuais para se divertir com os amigos.

