Primeiro Boeing 777 da LATAM com novas cabines entra em operação regular

A LATAM Airlines Brasil revelou nesta terça-feira que entrou em operação regular o seu primeiro avião Boeing 777-300 com as novas cabines remodeladas da companhia.

A aeronave de prefixo PT-MUD será responsável durante o mês de julho pelos voos LA8064, que parte diariamente de São Paulo/Guarulhos às 22h55 com destino a Madri, na Espanha, e LA8065, que é o trajeto de volta.

Trata-se da primeira aeronave a chegar no Brasil com a nova configuração e a segunda do Grupo LATAM que opera voos de longo curso (wide body).

“Estamos mostrando toda a força da LATAM neste investimento massivo em conforto a bordo. No Boeing 777, temos a cabine executiva mais moderna do país com confortáveis assentos que reclinam 180 graus (full flat) e oferecem acesso livre ao corredor, proporcionando total privacidade, além de telas individuais de 18 polegadas”, diz Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.

Reprodução/LATAM

O Boeing 777-300 foi reformulado em Abu Dhabi e, até o fim do primeiro trimestre de 2020, todas as outras nove unidades do mesmo modelo da frota da companhia serão transformadas.

O projeto de renovação de cabines de 200 aeronaves, aproximadamente dois terços da frota global do Grupo LATAM, é o maior investimento da história da companhia na experiência do cliente, cerca de US$ 400 milhões. Quase metade deste valor se destina à reformulação das cabines dos aviões que atendem os passageiros do Brasil.

Com informações da Latam

