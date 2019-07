Os signos do zodíaco que precisam de mais liberdade no relacionamento

Ninguém deve deixar a própria individualidade de lado quando está em um relacionamento. No entanto, alguns signos do zodíaco possuem ainda mais necessidade de ter seu próprio espaço e liberdade.

Confira se você está na lista:

Áries

São pessoas muito determinadas, confiantes e independentes que se sentem extremamente sufocados quando não tem espaço para tomar as próprias decisões. Eles apoiam seus parceiros e podem ser muito apaixonados. No entanto, sua felicidade depende do espaço que ele possui para viver sua vida individualmente e seguir em frente como deseja.

Gêmeos

Adeptos dos relacionamentos à distância, este signo precisa de liberdade para conhecer e fazer o que quer, quando quer. Este signo não desperdiça seu tempo e sempre se dedica a várias coisas de uma vez; por tudo isso, ele necessita ter seu próprio espaço e se dividir entre tudo o que importa.

Virgem

O virginiano é amante da estabilidade e acha a convivência importante, mas não gosta de deixar em segundo plano o que considera essencial para o seu futuro. Ele é perfeccionista e tentará dar o seu melhor em tudo, o que leva dedicação e tempo. Portanto, eles são companheiros atenciosos, mas também independentes e ocupados.

Sagitário

A liberdade do sagitariano influencia bastante em sua vida e é um direito que ele não abre mão. Eles são capazes de ter relacionamentos amorosos repletos de parceria e intimidade, mas seu espaço para ir, vir e viver as experiências que deseja é uma necessidade que ele não pode ignorar.

Aquário

O aquariano possui uma conexão especial com seus pensamentos, ideais, desejos e experiências, por isso sua individualidade é grande e exige liberdade para se expressar ou agir. No amor, pode até parecer que poucas pessoas conseguem entrar no se mundo, mas na verdade eles possuem sua própria forma de expressar este sentimento – algo que não é facilmente compreendido por todos.