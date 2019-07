Uma nova atualização do WhatsApp Web já está disponível para todos os usuários da plataforma de mensagens.

O acesso Web é a versão do popular aplicativo para ser utilizada em um navegador de PC, com quase todas as suas funcionalidades.

Para ter acesso a nova versão, é necessário limpar o cache do navegador, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

“A nova atualização da versão Web 0.3.4146 está disponível para todos. Limpe o cache do seu navegador e abra o site”, revelou.

As modificações ainda não foram detalhadas. No entanto, deve corrigir bugs e fazer ajustes no aplicativo. Confira:

New WhatsApp Web 0.3.4146 update is available for everyone.

Clear the cache of your browser and open https://t.co/EPTYbrucux#WhatsApp #Web #Bot — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 24, 2019

