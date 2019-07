Loja envia barrinhas para emagrecer a clientes que compraram roupas 'plus size'

Os clientes da loja online norte-americana da rede de "fast fashion" Forever 21 tiveram uma surpresa ao receber seus produtos em casa. Junto às roupas de modelo plus size que encomendaram, elas receberam uma barrinha de cereais diet, recomendada para perda de peso.

A barrinha Atkins, recebida pelas clientes, é um dos itens mais populares em dietas nos Estados Unidos. Ela foi enviada como parte de uma "promoção especial" da loja – que, segundo os consumidores, sequer foi solicitada por eles.

Nas redes sociais, clientes que receberam as barrinhas criticaram da decisão da empresa. "Ei @forever21, você inclui barras emagrecedoras da Atkins em todos os seus pedidos ou apenas naqueles para mulheres acima do número 36?", questionou a usuária Katya (@wisekatya).

"Aparentemente a @Forever21 mandou barrinhas da Atkins em todos os seus pedidos, o que manda uma mensagem muito perigosa para todos os seus clientes", reprovou outro comentário, por Samantha Puc (@theverbalthing). "Não apenas é gordofobia, mas também pode atingir pessoas de todos os tamanhos que possuem distúrbios alimentares. É tão perigoso quanto inapropriado".

Forever 21 responde

A rede respondeu à polêmica com um posicionamento oficial, afirmando que a ação fazia parte do costume esporádico de "surpeender clientes com produtos de teste gratuitos de empresas terceiras em seus pedidos online". A F21 ainda explica que as barras Atkins foram enviadas a todos os clientes, de qualquer tamanho e categoria, por tempo limitado.

"Isto foi um descuido de nossa parte, e pedimos sinceras desculpas por qualquer ofensa causada a nossos clientes, já que esta não foi nossa intenção de forma alguma", continuou a empresa.

A promoção que incluía as barras emagrecedoras com os pedidos da loja online já terminou.