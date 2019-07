Google lança Gallery Go, editor e organizador de fotos com filtros e inteligência artificial

O Google lançou nesta terça-feira (23) um novo aplicativo para edição e organização de fotos chamado Gallery Go. O recurso chega ao Android para competir com editores de imagens com filtros e ferramentas de rotação e corte.

Divulgação

O aplicativo utiliza inteligência artificial para organizar as imagens de acordo com as pessoas e os objetos fotografados. Aos apressados que não querem parar para avaliar os diferentes filtros, o programa permite um aprimoramento automático da imagem em um botão.

Divulgação

O Gallery Go funciona tanto com a memória do celular quanto com cartões de memória, facilitando a portabilidade dos arquivos. Outro atrativo do aplicativo é o seu tamanho, pesando apenas 10 MB na memória do aparelho.

Em alguns países, o objetivo é que o aplicativo substitua o recurso de Galeria de alguns aparelhos que rodem o sistema operacional Android a partir da versão 8.1 (Oreo). Assista ao vídeo de apresentação do Gallery Go (em inglês).