Estes 5 remédios naturais ajudam a combater a enxaqueca

A enxaqueca é uma dor forte que pode vir acompanhada de sintoma como náuseas, vômitos, formigamento de mãos e pés, sensibilidade à luz, sons e cheiros.

Na farmacologia existem muitos medicamentos que podem ajudar a diminuir a dor. O sítio estrangeiro Nueva Mujer apresenta cinco remédios caseiros que podem ajudar a eliminar se não amenizar os problemas.

Gengibre

Pesquisadores decobriram que o poder do gengibre é estatisticamente parecido ao do remédio para a enxaqueca. É possível consumi-lo como chá quente, pois a infusão pode ajudar a relaxar.

Ducha morna

O estresse é um dos fatores que mais gera enxaquecas. Tome um bom banho morno com respirações profundas que ajudem a liberar as preocupações. Deixe que a água caia sobre o corpo e possa alongar o pescoço, ombros e outras partes do corpo.

Ioga

A ioga melhora a circulação sanguínea, deixa os músculos alongados e mitiga o mal estar da enxaqueca.

Hidratação

Desidratacao aumenta as dores de cabeça e pode ser um gatilho para a condição. O mais importante é que tome água constantemente e evite que o problema surja.

Compressas

Coloque panos úmidos na cabeça, mornos ou frios, para mitigar a dor. A maioria das pessoas que sofrem de enxaqueca preferem as frias.