Summer Vibes, DLC do game Horizon Chase Turbo, chega nesta terça-feira (23). “A atualização de hoje se centra em aproveitar as férias com muita adrenalina e velocidade”, revelou a Sony em comunicado.

Um novo carro também chega nesta atualização: um conversível chamado Breeze, que talvez seja familiar para os veteranos dos arcades das antigas.

Horizon Chase Turbo busca trazer a emoção dos clássicos de arcade dos anos 80 e 90 com um chassis moderno e atualizado.

Summer Vibes adiciona uma coletânea de novos conteúdos ao jogo, incluindo 12 corridas remixadas baseadas na campanha principal, um carro novo com cinco skins destraváveis e um leaderboard para cada corrida.

