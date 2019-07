Sonda OSIRIS-REx da NASA divulga novo registro que revela detalhes da superfície impressionante de Bennu

A sonda especial OSIRIS-REx da NASA divulgou recentemente um novo registro que mostra detalhes da superfície impressionate de Bennu.

O asteroide, com um diâmetro de aproximadamente 493 metros, é estudado constantemente pela Agência Espacial Americana.

Com uma superfície cheia de pedregulhos, como mostra a nova imagem divulgada, ele foi descoberto em setembro de 1999.

Apesar da baixa possibilidade, ele tem chances de colidir contra a Terra, preocupando os especialistas. Confira o registro:

I’ve spent months getting thousands of images of Bennu from every possible angle. So now it’s time to show off… which features do you want to see more of, but from a different perspective?

Comment with an image of your favorite feature and I'll show you one from another angle! pic.twitter.com/Gd1YWcCrQ1

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) July 15, 2019