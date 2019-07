Qual o tipo de arroz mais saudável? Confira a lista da quantidade de carboidratos

Um dos alimentos mais temidos durante qualquer dieta para perder peso é o arroz. Pensamos que ao comê-lo aumentaremos a quantidade de calorias de forma estratosférica, pois ele contém muitos carboidratos.

Uma pergunta frequente, e difícil de ser respondida, é quantos carboidratos tem o arroz? Para respondê-la efetivamente precisamos separar os distintos tipos de arroz.

Arroz integral

Reprodução/ Pixabay

Uma xícara de arroz integral cozido contém 52 gramas de carboidratos totais. Ë o mais indicados em dietas porque é considerado o mais nutritivo, explica o sítio estrangeiro Health Line.

Ele é classificado assim porque possui mais fibras que o arroz branco. Além disso, ajuda a reduzir o risco de diabetes tipo 2, colesterol e beneficia qualquer dieta.

Arroz branco

Uma xícara contém 53 gramas de carboidratos. Apesar de ser uma quantidade muito próxima a do integral, a verdade é que o processamento deste tipo causa a eliminação das fibras, parte de minerais e vitaminas, perdendo assim parte do valor nutritivo.

Arroz Selvagem

Reprodução/ Pixabay

35 gramas de carboidratos totais em uma xícara cozida. Trata-se de uma grão de quatro espécies de erva. Tecnicamente não é considerado um arroz, é conhecido assim por praticidade.

A textura mastigável tem um sabor terroso de noz que muitos encontram atrativo. Ele também é riquíssimo em nutrientes e antioxidantes.

Segundo o sítio Mundo Boa Forma, esta variedade contém o dobro de proteínas que o arroz integral, menos calorias que o arroz branco e uma grande quantidade de fibras, podendo auxiliar o trânsito intestinal.

Arroz negro

34 gramas por xícara cozida. Ele tem uma textura diferente dos demais, e, às vezes, torna-se avermelhado depois de cozido. É rico em fibras, ferro, proteínas e antioxidantes.

Arroz vermalho

45 gramas de carbos em uma xícara cozida. É outra opção bem nutritiva com grandes quantidades de fibras. Muitas pessoas disfrutam do sabor acastanhado e a textura distinta. No entanto, alguns não se dao bem com o sabor complexo que ele fornece.

Seja qual fora o arroz que vá escolher para incluir na dieta, é importante que coma a quantidade certa de carboidratos por dia.

Uma dieta regular corresponde a algo entre 225 e 325 gramas pode dia, de acordo com a Mayo Clinic. Isso deveria representar algo entre 45 e 65% das calorias totais e deve ser consumido ao longo do dia.