Os signos ficam desesperados quando estão interessados em alguém

Alguns signos do zodíaco se desesperam quando se interessam romanticamente por alguém, fazendo o possível para se conectar com o outro ou tomar atitudes para que as coisas se encaminhem e eles tenham logo o resultado que esperam.

Confira se você faz parte deste grupo:

Áries

Quando o ariano quer algo, ele não consegue se esperar com calma. Ele irá atrás de todas as oportunidades para conquistar o outro e se puder dar um jeito de aproximar as coisas discretamente – conversando com um amigo em comum ou frequentando os lugares que você costuma ir – também irá fazê-lo.

Gêmeos

O geminiano quer se comunicar e se conectar o máximo que puder com as pessoas que estão realmente interessados. Ele dedicará atenção ao outro e dará um jeito de receber também. Infelizmente, nesta fase de paixão eles costumam fazer promessas e nem sempre cumprir.

Câncer

O canceriano fica bastante ansioso quando enxerga que uma conexão pode se transformar em algo mais na sua vida. Ele irá dar um jeito de conhecer o outro o quanto puder e deixará seu esforço claro para identificar se está sendo valorizado ou não.

Sagitário

O sagitariano se entusiasma em conhecer pessoas novas, mas ele ficará ainda mais focado no outro quando se interessa romanticamente. Ele irá demonstrar interesse em estar junto, mas também em saber tudo o que puder sobre o outro, se tornando um grande stalker nas redes sociais e acumulando informações relevantes.