Famosa por preços baixos, Low cost argentina começa a voar para o Brasil em outubro

A companhia aérea Flybondi, low cost argentina, vai começar a operar voos internacionais para o Brasil a partir de outubro deste ano. A rota inaugural ligará Buenos Aires ao Rio de Janeiro.

Terceira low cost a voar para o país, a companhia revelou que serão realizados três voos semanais entre os destinos.

Flybondi/Instagram/Reprodução

As passagens já estão disponíveis no site da Flybondi. No modelo de baixo custo, todos os serviços são cobrados a parte.

Lanche, Check-in no aeroporto e bagagem tem custos adicionais. A tarifa básica “inclui uma mochila ou elemento pessoal de até 6 kg e de até 30x20x40 cm para guardar debaixo do assento à sua frente”.

LOW COST

A primeira empresa estrangeira especializada em passagens de baixo custo a operar voos regulares internacionais no Brasil foi a chilena Sky Airline, em novembro do ano passado.

Logo depois, o país passou a contar também com a europeia Norwegian Air, com voos diretos entre Londres, no Reino Unido, e Rio de Janeiro.

