Aplicativo de mensagens WhatsApp deve liberar grande atualização em breve

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp deve liberar uma grande atualização para os usuários muito em breve.

A popular plataforma trabalha atualmente em várias funções, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

Maybe are they planning a major update, where to enable all features, in view of ads? https://t.co/d6KQyt8LUL

Os rumores sugerem uma nova versão do app, ainda sem data oficial para ser lançada. No entanto, deve ocorrer ainda este ano.

Com ela, os temidos anúncios (que apareceram nos status) devem ser liberados no aplicativo de mensagens.

O modo noturno (dark mode), função que escurece as cores do aplicativo, também deve ser liberado nesta atualização.

A plataforma ainda deve receber outras modificações. Segundo o site, o app planeja mais recursos cruzados entre o Instagram – WhatsApp -Facebook.

And I think it does not depend by WhatsApp..

I also think that WhatsApp wasn't going to introduce ads on status, but they are forced by Facebook, and WhatsApp is disappointed like us. They didn't want to add advertisements.

That's sad. https://t.co/9M5CCkWVCk

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 18, 2019