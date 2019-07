Assim funcionará o próximo recurso do aplicativo de mensagens WhatsApp

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp trabalha atualmente em um novo recurso para a plataforma.

E novos detalhes foram divulgados sobre a função que chegará no app, de acordo com portal especializado WABetaInfo.

Como já revelado anteriormente, o WhatsApp terá anúncios em breve. No entanto, segundo o site, os eles não serão 'invasivos'.

Os anúncios funcionarão exatamente como no Instagram, entre atualizações de status. Eles não serão agressivos e você poderá pular rapidamente para ver o próximo status.

What I can say is that advertisements on WhatsApp won't be invasive.

Ads will work exactly like in Instagram, so between status updates. Don't you use Status? No ads for you. And no ads between chats.

They won't be invasive and you can quickly skip them to see the next status. https://t.co/cj5yft5qh7

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 18, 2019