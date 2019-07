Por que minhas unhas têm uma cor diferente? Confira 3 sinais de doenças na ponta dos dedos

Pintar as unhas de cores diferentes é uma boa maneira de exercer a vaidade e melhorar a autoestima. Muitas mulheres o fazem e até alguns homens, no entanto, existem certas condições de saúde que podem mudar drasticamente a cor das unhas.

O sítio estrangeiro Web MD divulgou algumas dicas do que pode estar acontecendo com o seu organismo caso esses sinais aparecem nos seus dedos. Lembre-se que apenas um médico pode dar um diagnóstico preciso, caso você note isso, vá ao consultório para uma checagem completa.

Sinais nas unhas de doenças graves

Elas parecem brancas ou pálidas?

Reprodução/ Web MD

De acordo com a postagem, isso pode significar uma baixa contagem de células vermelhas no sangue. Estas são responsáveis pelo transporte de oxigênio na corrente sanguínea.

Elas ainda podem ser o indicativo de diabetes, hiperatividade da tireoide, doença no rim, falha do coração ou falta de nutrientes na dieta.

Outra condição seria as Unhas de Terry, que podem aparecer à medida que uma pessoa envelhece ou são indicativos de cirrose hepática, diabetes ou doença cardíaca.

Elas estão amarelas?

Unhas amarelas estão ligadas a doenças do pulmão, como enfisema ou bronquite crônica. Fluidos nos pulmões e mãos podem acarretar esta síndrome, assim como o fenômeno de Raynaud, decorrente e má circulação nas mãos, pés e nariz.

Além disso, este sintoma ainda pode ser indicativo de artrite reumatoide, sinusite e problemas de tireoide. Como a gama de problemas é enorme, só um especialista poderia chegar ao diagnóstico exato.

Minhas unhas estão azuis. O que é isso?

Reprodução/ Web MD

Pessoas com unhas azuis ou roxas podem ter uma condição chamada cianose. Segundo o Web MD, outras partes do corpo também ficariam com esta cor, como os lábios ou até os lóbulos da orelha.

Um especialista teria que verificar se o problema é no coração, nos pulmões, nas células vermelha ou vasos sanguíneos.