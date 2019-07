Os signos do zodíaco que projetam suas inseguranças nos parceiros

Todas as pessoas possuem inseguranças. No entanto, alguns signos do zodíaco são mais propensos a projetá-las no parceiro, culpando ou apontando no outro o que na verdade é sentido por eles.

Confira se você faz parte desta lista:

Câncer

O canceriano pode ser bastante possessivo, manipulador e exigente com o seu parceiro. Isso faz com que ele imagine situações e acabe culpando ou julgando que o outro faz determinadas coisas para atingi-lo.

Virgem

O virginiano busca sempre demonstrar que está certo e para isso ele pode apontar constantemente os erros dos parceiros. Além de projetar esta insegurança, eles também podem testar o outro ou seu amor o tempo todo.

Escorpião

O erro do escorpiano é não aceitar e muitas vezes não demonstrar sua insegurança. Ele costuma ser desconfiado por natureza e, apesar da grande intuição, seu ciúme pode nascer sem razão, fazendo com que ele seja injusto e culpe os outros por inseguranças imaginadas por eles.

Peixes

O pisciano é sensível e tende a ter dificuldades de desapegar das pessoas que amaram no passado. Isso faz com que ele leve algumas inseguranças para seus novos relacionamentos e se torne alguém desconfiado, que imagina que a outra pessoa pode machucá-lo a qualquer momento e faz muitas cobranças.