The Drop: Novos jogos que chegam para PlayStation em 23 de julho

Novos jogos chegam para PlayStation ainda neste mês. São pelo menos 11 novos títulos na plataforma. Confira detalhes:

Conga Master Go!: PS Vita — Digital (Disponível em 24/7)

"A pista de dança está cheia, a fila só aumenta… venha participar, é hora de conga! Balance seus quadris virtuais na ação arcade ridiculamente divertida de Conga Master, tentando criar a maior fila de conga possível. Não precisa saber dançar – conga qualquer um pode".

Date A Live: Rio Reincarnation: PS4 — Digital

"A história começa 30 anos após uma série de Spacequakes causados por Espíritos. Shido encontra um e aprende que ele pode roubar os poderes deles".

"Shido está determinado a salvar o mundo, e os Espíritos, com o poder do amor! Novos finais de encontros e eventos CGs em Rio Reincarnation".

Fear of Traffic: PS4 — Digital (Disponível em 25/7)

"Com seu mundo colorido e trilha sonora mágica, sua missão será encontrar a saída, evitar as ruas bloqueadas, animais e objetos estranhos no caminho e acidentes com outros motoristas. Tente aumentar sua pontuação encontrando colecionáveis escondidos nas fases".

Hoggy 2: PS4, PS Vita — Digital (Cross-Buy)

"Hoggy 2 é um jogo de plataformas clássico com mais de 200 fases. A gosma rosa chamada Hoggy está de volta e com uma nova aventura. Mas desta vez, Hoggy não está sozinho, já que Hogatha está lá com ele, e os dois devem trabalhar juntos para salvar seus filhos dos malignos Moon Men que os sequestraram".

Mighty Switch Force! Collection: PS4 — Digital (Disponível em 25/7)

"Divirta-se de maneira diferente com quatro jogos em um! Como a oficial da paz cibernética Patricia Wagon, use suas habilidades de plataforma, resolva puzzles e use seu elmo especial de alterar as fases, o Siren Helmet, para proteger as pessoas de Planet Land e esmagar seus inimigos na tela".

Robbie Swifthand: PS4 — Digital

"Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries é um game 2D de plataformas com lutas de chefes únicas, acompanhadas por uma trilha sonora mística".

"Planeje seus movimentos e vença as armadilhas do templo, ou acabe morrendo de maneiras hilárias! Raiva e satisfação o aguardam neste jogo hardcore de plataformas".

Smoots Summer Games: PS4 — Digital (Disponível em 25/7)

"Consiga a Medalha de Ouro! Participe de eventos atléticos do seu sofá. prepare-se para a próxima temporada".

"Smoot Summer Games é um jogo arcade de esporte para 1 a 4 jogadores onde você escolhe entre 18 eventos esportivos. Jogue com seu personagem favorito dos Smoots no treinamento, ou nos modos Special Challenge e Championship".

Songbird Symphony: PlayStation 4 — Digital (Disponível em 25/7)

"Uma encantadora jornada de descoberta, com o passarinho órfão ‘Birb’ buscando suas verdadeiras origens. Siga esta alegre ave que ama cantar, e o guie por sua jornada mágica de arte estilo pixelart, e belas animações que se transformam em interações musicais".

Wargroove: PS4 — Digital

"Entre no campo de batalha com Wargroove, um jogo de estratégia para até 4 jogadores! Escolha seu Comandante e batalhe em turnos contra outras facções".

"Crie e compartilhe mapas, cenas e campanhas com editores fáceis de usar e ferramentas de customização".

Wolfenstein: Cyberpilot: PlayStation VR — Digital (Disponível em 26/7)

"Wolfenstein: Cyberpilot traz a realidade virtual até a revolução contra os nazistas. Paris. 1980. Você é o melhor hacker da cidade. Sua missão: ajudar a resistência francesa, tomando controle das máquinas de guerranazistas. Prepare-se Cyberpilot, você é um de nós agora".

Wolfenstein: Youngblood: PS4 — Digital (Disponível em 26/7)

"Wolfenstein: Youngblood é a primeira aventura co-op moderna de Wolfenstein. Dezenove anos após os eventos de Wolfenstein II, as filhas gêmeas de BJ, Jess e Soph Blazkowicz, são forçadas a entrar em ação. Wolfenstein: Youngblood é a experiência Wolfenstein mais aberta até hoje".

