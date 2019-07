NASA divulga registro inédito do gigantesco asteroide Bennu

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou recentemente um registro inédito do gigantesco asteroide Bennu.

A imagem mostra uma vista de uma grande cratera no hemisfério sul do asteroide que pode conter material amostrável, de acordo com a instituição.

Uma cratera menor dentro da cratera maior também é visível na imagem. Ela foi tirada enquanto a espaçonave OSIRIS-REx estava em uma órbita terminadora.

A foto foi tirada pela câmera MapCam nem 24 de fevereiro, a uma distância de 1,4 km. O campo de visão é de 100 m (328 pés).

Para escala, a pedra de cor clara na borda esquerda da cratera tem 20 pés (6,0 m) de comprimento, o que é aproximadamente o comprimento de uma van de 15 passageiros.

A imagem foi obtida durante a fase Orbital A da missão. Quando ela foi tirada, a espaçonave estava no hemisfério sul. Confira:

By request! Here’s a different perspective of that crater within a crater in Bennu’s south. It was taken while in a terminator orbit… you can see the line of dawn on the left. The shadows here provide a good sense of the larger crater’s depth and size.https://t.co/k1kcdfqxBx pic.twitter.com/7LrBeUetpe

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) July 16, 2019