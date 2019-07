Jejum intermitente pode causar riscos para a saúde; fique atento a essas dicas

Ao falar de dietas, uma das tendências mais famosas do momento é o chamado jejum intermitente, plano que muitos asseguram ser extremamente benéfico para a saúde.

“Umas das dietas de jejum intermitente mais conhecidas é a rápida 5:2, um plano que consiste em consumir a ingesta de calorias recomendada durante cinco dias, porém deve reduzi-la nos dois dias restantes para 500 calorias para mulheres e 500 para os homens”, explica o sítio estrangeiro Medical News Today.

De acordo com o doutro Michael Mosley, autor do livro, The Fast Diet, “os estudos sobre jejum intermitente mostram que as pessoas não somente veem melhoras na pressão arterial e níveis de colesterol como também na sensibilidade à insulina”.

Riscos para a saúde ao fazer jejum intermitente

Memso que muitos afirmem que este plano alimentar provê muitos benefícios, também é fato que ele envolve risco, principalmente para aqueles que nao tiveram acesso a muita informação.

Segundo o sítio estrangeiro Nueva Mujer, as pessoas que fazem jejum com frequência tendem a se desidratarem com facilidade, em grande parta porque o corpo não recebe nenhum liquido de alimentos.

Se você está acostumado a tomar café da manhã, almoçar, jantar e fazer lanches entre as refeições, os períodos de jejum podem ser um grande desafio. Como tal, o jejum pode aumentar os níveis de estresse e perturbar o sono. A desidratação, a fome, ou falta de sono durante o período de jejum podem causar dores de cabeça.

O jejum também pode causar acidez estomacal; a falta de alimentos conduz uma redução do acido do estomago, que digere os alimentos e destrói as bactérias. Mas apenas sentir o cheiro da comida ou pensar nela durante períodos dejejum pode fazer com que o cérebro sinalize ao estômago que é necessário produzir ácido, o que leva à acidez.

O certo é que deve pensar muito bem antes de começar este plano por conta própria, e de preferência buscar ajuda especializada para elaborar a rotina da melhor forma possível.