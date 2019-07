Índia lança com sucesso missão espacial à Lua

A Índia lançou com sucesso nesta segunda-feira (22) sua missão espacial Chandrayaan-2, que tem como objetivo explorar o polo sul da Lua. Trata-se do projeto espacial mais ambicioso da Índia e esta é a segunda missão em direção à Lua encabeçada pelo país.

O lançamento da missão lunar com o foguete GSLV Mark III aconteceu dentro do previsto, às 14h43 locais, a partir da plataforma do Centro Espacial de Satish Dhawan.

O lançamento estava previsto para semana passada, mas foi abortado em cima da hora, no momento da decolagem, por problemas técnicos.