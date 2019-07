Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco na penúltima semana de julho

Entramos na penúltima semana de julho com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Semana de estar com todas as boas energias ao seu redor, mas você terá alguns dias de muitas pressões em questões de trabalho. Se receber dinheiro extra, o melhor é economizá-lo.

Você pode ficar um pouco estressado, por isso tente se exercitar ou liberar as tensões de alguma forma saudável. Você terá sorte com os números 08 e 23. Organize ou mude coisas em sua casa para que as energias fluam com facilidade.

No amor você permanecerá muito estável e falará sobre a formalização do relacionamento. Solteiros encontrarão um amor do signo de Libra ou Capricórnio que será muito compatível.

Touro

Você vai passar por algumas complicações no local de trabalho, mas não deve ficar chateado, preferindo não se envolver em situações de outras pessoas.

Seu signo sempre se coloca na defensiva e é impulsivo, então esta semana tente pensar duas vezes no que você faz ou diz. A proposta de um novo projeto de trabalho chega até você e pode ser muito positiva.

Uma viagem pode ser realizada. Um amor do passado reclama pode voltar; resolva esse assunto em paz e esqueça pessoas que só tomam tempo e energia. Você terá sorte com os números 21 e 30. Tente usar roupas azuis para atrair a sorte. Você terá surpresas em sua vida profissional.

Gêmeos

Você está no meio de uma fase de prosperidade, por isso não hesite em tomar decisões importantes em sua vida. Uma viagem pode ser planejada.

Você terá sorte em 25 de julho com os números 02 e 11. Tente usar a cor verde para atrair abundância para sua vida. Tente fechar círculos do passado e avançar em sua vida.

É hora de amadurecer e começar a pensar em construir seu futuro. Você resolve uma questão legal que sairá a seu favor. Tente não se meter em problemas e se afastar de pessoas que você não conhece muito ou que lhe dão más energias.

Não volte a se relacionar com pessoas que só o procuram por interesse econômico ou outros motivos supérfluos.

Câncer

Comece uma fase de grande criatividade e empreenda novos projetos que lhe deixarão uma boa renda econômica. Tente bloquear energias negativas no trabalho e não dê tanta atenção ao que os outros dizem.

Você deve melhorar sua organização e dedicação de tempo para estar preparado caso as coisas fiquem difíceis no trabalho ou vida pessoal. Tente continuar com uma alimentação saudável e tenha mais consciência com a sua saúde em geral.

Você terá sorte em 24 de julho com os números 06 e 33. Tente usar mais a cor amarela, que será de grande ajuda para atrair a sorte. Qualquer situação legal será resolvida a seu favor, você só precisa ser paciente.

Leão

Muita sorte virá, iniciando um novo ciclo de surpresas agradáveis ​​e abundância. Não inveje a vida dos outros e se concentre melhor em suas próprias conquistas.

Uma proposta de trabalho muito importante chegará à sua vida. Tenha mais contato com a natureza para se encher de energias positivas.

Você continuará conquistando e seu signo sempre atrai vários amores ao mesmo tempo. No entanto, é hora de ser mais maduro e responsável com o sentimento dos outros.

Aproveite seu momento de aniversário para mudar tudo o que você deseja em si mesmo e não ter medo de assumir uma nova fase em sua vida.

Virgem

Você terá muito trabalho ou tarefas de última hora, por isso lembre-se de que precisa se concentrar em tudo que fizer para não ter dificuldades futuras.

Um convite chegará e a venda de um bem será realizada com sucesso. Você vai desfrutar de dias de realização em sua vida amorosa e não terá nenhum problema com o seu parceiro. Aqueles que são solteiros conhecerão um novo e apaixonado amor do signo de Áries ou Gêmeos.

Você terá sorte com os números 05 e 19. O dia 24 de julho será de sorte, então tente fechar negócios ou iniciar a busca por um novo emprego.

Você pensa muito sobre o que poderia ter acontecido se um ex-parceiro não tivesse saído da sua vida. Lembre-se de que isso só suga sua boa energia, então tente deixar essas memórias de lado e se concentrar em sua vida atual para seguir em frente.

Libra

Tente colocar tudo em ordem e não adie decisões importantes. Lembre-se que no trabalho você deve manter seus assuntos pessoais em sigilo para não atrair inveja ou desejos ruins; isso também vale para questões profissionais como pedidos de aumento ou posição.

Um amor do signo de Touro ou Capricórnio irá estar presente. Você recebe dinheiro extra ou pagamentos. Não brigue com colegas ou caia em provocações; tente não ser afetado pelo que eles dizem.

Cuide do estômago ou problemas intestinais; não negligencie sua saúde e vá ao médico. Você terá sorte no dia 25 de julho com os números 15 e 21.

Escorpião

Você enfrentará algumas preocupações com sua vida pessoal e amorosa. Tente ficar muito relaxado para tomar as decisões certas e não se arrepender mais tarde.

Você recebe uma oferta de emprego que não esperava, por isso tente analisá-la e aceitá-la se achar positiva. Cuide de problemas de infecção da pele e lembre-se de que este é o seu ponto fraco.

Seus números da sorte são 19 e 32 e seu melhor dia é 23 de julho. Você começa a planejar suas próximas férias, o que ajudará a deixar de lado o estresse no trabalho.

Lembre-se de cuidar bem de seus amigos; eles dão força quando você passa por momentos difíceis.

Sagitário

Dias de trabalho duro e alguns problemas pessoais. Muitas energias negativas podem ser atraídas, então tente ficar alerta a todas as situações, especialmente para não cair em processos judiciais sem razão.

Momentos bonitos com amigos acontecem em breve. Você recebe dinheiro que não esperava. No amor você se encontrará indeciso entre duas pessoas; tente analisar bem, porque esta situação exige muita energia e alguém pode machucar seus sentimentos.

Seus números da sorte são 07, 21 e 98. Não tenha medo de ter um relacionamento estável e pensar no futuro com mais responsabilidade.

Capricórnio

Você encontrará pessoas muito importantes em assuntos profissionais, lembre-se de que esses relacionamentos podem servir no futuro. Uma viagem ao exterior pode ser planejada em breve.

Um presente surpresa vem de um novo amor. Seus números são 09 e 30, e sua cor é o branco. Tenha muito cuidado com tudo o que você assina, leia muito bem as letras pequenas e, se possível, consulte um profissional.

Um amor do passado irá procurá-lo para pedir uma nova oportunidade, mas este é o momento de fechar esse círculo. Cuide da sua família. Você deve se concentrar em seus estudos ou planos futuros.

Aquário

A partir desta segunda-feira você terá muitas tensões e discussões no trabalho, então tente manter a calma e só dê sua opinião quando pedirem.

Você esta com sorte e seus números são 60 e 99. Tenha seus documentos de viagem em ordem. Se você planeja começar seu próprio negócio, este é o momento, mas é preciso focar todos os seus esforços.

Alguém solteiro do signo de Escorpião ou Libra surge em sua vida. Cuide de dores nas costas ou no pescoço. Continue com o exercício e alimentação mais saudável, pois isso o ajudará a se sentir melhor.

Lembre-se que este mês de julho é importante para quitar suas dívidas financeiras e ter um novo começo.

Peixes

Muitas energias positivas chegam à sua vida para começar a crescer mais profissionalmente e ter mais oportunidades de emprego. Cuidado problemas nas pernas ou nos joelhos e tenha cautela para não se acidentar.

Você faz pagamentos; comece a economizar. É preciso levar uma vida mais saudável para manter o equilíbrio. Você vai viajar no mês de agosto.

Lembre-se de que seu signo é um dos mais místicos do zodíaco e é por isso que você não deve duvidar da sua intuição ou mensagens divinas.

Seu melhor dia será 23 de julho e seus números da sorte são 20 e 97. Para atrair abundância você deve usar mais a cor amarela.