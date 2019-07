Estas dietas são consideradas as melhores para evitar o diabetes tipo 2, diz pesquisa

Um novo estudo que revisou mais de nove pesquisas, chegou à conclusão de que dietas a base de plantas, como vegetariana e vegana, diminuem em 23% o risco de uma pessoa desenvolver diabetes tipo 2.

Os pesquisadores do Centro Médico de Saúde Pública de Harvard, nos Estados Unidos, compilaram dados de mais de 307 mil pessoas, que seguiam esses tipos de dieta, das quais cerca de 23 mil foram diagnosticadas com diabetes.

Os resultados se mostraram melhores naqueles que seguiam as dietas com mais disciplina. Os resultados foram publicados no Jornal da Associação de Medicina Interna.

Segundo o pesquisador-chefe Frank Qian, com a popularidade que essas dietas ganharam nos últimos anos, mostrou-se essencial fazer uma revisão da literatura para verificar os impactos delas relacionados ao diabetes, pincipalmente porque há uma grande variação de alimentos ingeridos.

De acordo com o sítio estrangeiro Daily Mail, os especialistas acreditam que isso se deve pela grande quantidade de fibra alimentar presente. Pelo alto consumo de leguminosas, verduras e frutas, as pessoas que as seguem se favorecem dos benefícios das fibras e, com isso, correm menos risco de desenvolver diabetes.