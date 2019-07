Aquilo que afasta as pessoas de cada signo do zodíaco

Todos temos atitudes que muitas vezes não agradam outras pessoas e, inclusive, podem afastá-las de nós. Confira aquilo que faz com que os outros se afastem de você:

Áries

Você afasta as pessoas quando age impulsivamente e não pensa naquilo que diz. Mesmo que sua intenção seja ser sincero, nem sempre você acerta quando precisa expressar sua opinião.

Touro

Você afasta as pessoas com as suas altas expectativas. Muitas pessoas se sentem assustadas com elas e insuficientes para você.

Gêmeos

Nem todo mundo entende a dualidade interna deste signo e essa “inconstância” faz com que as pessoas se afastem.

Câncer

O excesso de drama pode afastar algumas pessoas que tentam entrar na sua vida. Estas terminam se confundindo e te achando obsessivo e apressado.

Leão

O leonino pode exagerar no egocentrismo ou passar a impressão de arrogância e isso costuma afugentar os outros.

Virgem

O virginiano costuma afastar as pessoas da sua vida com um hábito muito complicado: nunca nada está bom o suficiente para eles.

Libra

A indecisão do libriano pode afastar as pessoas mais intensas e que possuem vontade de se conectar rápido com os outros.

Escorpião

O escorpiano é 8 ou 80 e essa posição extremista – que ama ou odeia – pode deixar muita gente com o pé atrás.

Sagitário

O sagitariano pode oscilar muito nas suas decisões e desejos. A mania de querer uma coisa diferente a cada momento pode afastar os outros.

Capricórnio

O capricorniano pode afastar pessoas importantes com o hábito de achar que sempre tem a razão ou fazer as coisas apenas do seu jeito.

Aquário

O aquariano é descompromissado e não corre atrás, algo que assusta bastante especialmente quando os relacionamentos românticos estão apenas começando.

Peixes

O pisciano afasta os outros quando têm dificuldade de deixar o passado para trás e, acredite, ele pode se tornar muito nostálgico e ficar relembrando muitas coisas ruins.