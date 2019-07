Os signos do zodíaco que são controladores nos relacionamentos

Um relacionamento deve ser baseado em respeito e troca. Contudo, alguns signos do zodíaco, costumam querer dominar o parceiro e se consideram chefes da relação.

Confira se você está na lista dos signos que podem ser controladores nos relacionamentos:

Sagitário

Muitas vezes o sagitariano prefere até ficar sozinho por isso. Contudo, nem sempre dura, porque eles podem se tornar neuróticos e inseguros quando não estão em um relacionamento por um tempo.

Eles gostam de liberdade, mas praticamente exigirão um contrato da pessoa que ama para que seus interesses prevaleçam sempre. Eles não gostam de ser contrariados e se frustram a ponto de desistir do parceiro.

Áries

“Maníaco por controle” poderia definir o ariano. Eles precisam das coisas do seu jeito e não admitem que as decisões importantes não sejam tomadas por eles. Pode ser muito apaixonado, mas seu grande defeito é achar que sempre é o mais sábio e todas as suas ideias são melhores.

Virgem

Virgem gosta de obter as coisas na base da exigência. E se eles não são corajosos o suficiente para exigir, então serão passivos: farão com que você sinta que precisa agradá-los.

Eles esquecem que o seu senso crítico pode deixá-los sozinhos, porque é difícil para qualquer pessoa ter que seguir todas as regras impostas por eles.