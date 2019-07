WhatsApp vai liberar grande atualização para iOS e Android muito em breve

O aplicativo de mensagens WhatsApp vai liberar uma grande atualização para os sistemas iOS e Android muito em breve.

O update, ainda sem data oficial para ser lançado, deve chegar com modificações importantes, de acordo com portal especializado WABetaInfo.

Ainda segundo o site, a versão do aplicativo para o sistema da Apple deve receber um pequeno redesenho.

As outras novidades ainda são mantidas em segredo. No entanto, devem surpreender os usuários da plataforma. Confira:

I've concluded that WhatsApp is collecting features to enable in a major iOS/Android update.

I'm very curious to know what else it will contain.. for example I know a <<small>> redesign on WhatsApp for iOS should happen for sure, and something else…

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 18, 2019