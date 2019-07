Os signos mais propensos a relacionamentos abertos

Um relacionamento aberto consiste em casais que fogem bastante da fórmula tradicional das relações mais comuns. Ele acontece, quase sempre, quando ambas as partes deixam a monogamia de lado e preferem conhecer e se relacionar com outras pessoas.

Para alguns esse tipo de relação pode parecer uma cilada, mas a verdade é que atualmente muitos namorados ou conjugues optaram por esse “tipo de amor” e se sentem felizes com isso. Como tudo na vida, isso pode funcionar de acordo com os seus valores, desejos e também personalidade.

Conheça os quatro signos do zodíaco que são mais propensos a viver relações abertas:

Áries

O ariano possui muita necessidade sexual e vontade de se aventurar. Ele pode se interessar bastante no começo do relacionamento, mas depois – ainda se ama a pessoa – pode se sentir desinteressado. Um relacionamento aberto não beira o tédio facilmente e, para as pessoas regidas por esse signo, isso pode fortalecer o vínculo da relação.

Gêmeos

Todo relacionamento exige uma boa comunicação, especialmente se você decide encarar uma relação aberta. O geminiano não terá nenhum problema em ser honesto com o seu parceiro sobre o que é verdade e o que não é e irá adorar ter uma vida amorosa mais diversa e animada. Ele não perde tempo com joguinhos emocionais e gosta de expressar seus sentimentos de forma mais livre.

Reprodução / Giphy

Sagitário

É ótimo em situações sociais e adora ter novas experiências, então um relacionamento aberto pode ser exatamente o que ele deseja. O sagitariano não gosta da sensação de estar “amarrado”, sentindo que a vida segue de uma forma previsível e sem aventura.

Libra

Está sempre pronto para expandir seu círculo social, fazer novos amigos e pode desejar o mesmo quando o assunto é o relacionamento. O conceito de fidelidade do libriano geralmente é diferente do tradicional e ele considera o apoio do outro uma das maneiras mais bonitas de lealdade.

Aquário

Além de gostar de experimentar coisas novas e aprender, o aquariano é e considera a independência algo muito importante no relacionamento. Ele não sente tanto ciúmes e gosta de testar seus próprios limites, por isso, uma relação aberta pode ser muito atrativa para este signo.