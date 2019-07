O lado amante de cada signo do zodíaco

O seu signo do zodíaco e o do seu parceiro podem revelar algumas das suas características – inclusive em aspectos sexuais.

Confira que tipo de amante cada signo é:

Áries



É um signo que ama caçar. São conquistadores, gostam de ter controle, são dominantes e atraentes. Eles são os amantes selvagens do zodíaco, impulsivos e muito criativos na intimidade.

Touro



Eles são calmos e sensuais, o que os leva a ter um controle absoluto da situação. Gostam das rotinas e quando alguém os tira daquilo pode estar comprando briga com eles. Sua necessidade de controle pode torná-los um pouco possessivos.

Gêmeos



Eles adoram se comunicar, o que significa que adoram usar palavras doces para obter o que querem. Gostam de ser estimulados intelectualmente e são pessoas difíceis de conquistar.

Câncer



É um dos amantes mais emotivos e sensuais. Costuma cuidar do seu parceiro, por isso para sentir prazer precisa saber que também está satisfazendo alguém. Eles procuram pessoas que os fazem sentir seguros.

Leão



Um dos signos mais agradáveis ​​do zodíaco. São apaixonados e muito sexuais, por isso, a monotonia não é uma opção, porque eles estão sempre à procura de novas sensações.

Virgem



São muito discretos e, embora pareçam inocentes, são um dos signos mais sexuais e está sempre disposto a se destacar.

Libra



Ele é muito engraçado, romântico e apaixonado. Essas três qualidades o fazem um dos amantes mais fofos. Eles gostam de ter bastante intimidade e, ao mesmo tempo, parceiros mais relaxados.

Escorpião



É o signo mais sexual do zodíaco. Prefere comandar na cama com muito erotismo e sem impor muitos limites.

Sagitário



Eles são conhecidos como os hippies do zodíaco, porque são independentes e não gostam de pessoas controladoras ou possessivas. No sexo, eles também são assim e procuram sempre aproveitar o momento com equilíbrio de quem comanda mais ou menos.

Capricórnio



Gosta de impressionar os outros e faz tudo para alcançar seu objetivo. Eles não só se sentem atraídos pelos desafios como também são um desafio, por isso amam seduzir.

Aquário



Podem parecer desapegados emocionalmente e sem muita pretensão. Mas na verdade são bem sexuais e em sua mente já sabem como as coisas vão acontecer.

Peixes



É muito emocional, por isso abusa da sensualidade e intensidade. Ele é o amante que coloca sua imaginação para funcionar quando quer fazer o parceiro viver as melhores experiências da sua vida.