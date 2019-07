Brasil será a sede da nova etapa do Free Fire World Series em novembro

Durante a cerimônia de abertura da final da 2ª temporada da Free Fire Pro League 2019, neste sábado (20), a Garena anunciou que o Rio de Janeiro será a sede da nova edição do Free Fire World Series, Mundial de Free Fire que acontecerá em 16 de novembro, no Rio Centro. A premiação total do Mundial será de US$ 400 mil (R$ 1,5 milhão) .

Reprodução

Reunindo doze dos melhores times de Free Fire do mundo, o último Free Fire World Series aconteceu na Tailândia, em maio, e teve premiação total de US$ 100 mil.

O destaque da competição ficou por conta do brasileiro Ariano "Kronos" Ferreira, atual membro da Vivo Keyd, que recebeu o prêmio de MVP (Most Valuable Player) na competição.

Além do Free Fire World Series 2019, uma semana antes, em 9 de novembro, o Rio Centro também será palco da grande final da Free Fire Pro League 3, que novamente reunirá os principais jogadores do país em uma disputa emocionante.

O time vencedor garante vaga no Free Fire World Series, dia 16 de novembro. Mais informações serão divulgadas em breve.

Com informações da Garena

