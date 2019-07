Todos nós precisamos de críticas, mas algumas pessoas podem exagerar nesse quesito e acabar transformando-as em algo desagradável e nada construtivo.

Confira os signos do zodíaco que mais criticam seus parceiros:

Áries

O ariano é impulsivo e também dominador. Portanto, este signo pode acabar sendo duro e dizer aquilo o que pensa mesmo nas horas menos indicadas.

Isso faz com que ele acabe criticando seu parceiro em excesso e quase sempre de uma forma que acaba mais atacando, do que o ajudando a ser alguém melhor.

Aquário

O aquariano pode ser muito exigente e gosta de dizer o que pensa. Ele é muito crítico com tudo o que o rodeia – especialmente nos relacionamentos amorosos.

Este signo é questionador e possui expectativas altas, duas coisas que fazem com que ele não tenha limites na hora de criticar o outro por atitudes ou opiniões que ele discorda.

Virgem

Detalhista e perfeccionista, o virginiano sempre acha que pode fazer melhor. Por isso, é muito difícil que esse signo não critique as pessoas quando elas pensam diferente deles.

Este signo tenta buscar sempre a excelência, tanto no trabalho quanto no amor – o que faz com que eles reconheçam que passam dos limites algumas vezes.

Escorpião

As pessoas nascidas sob este signo odeiam ceder. Suas críticas são intensas e elas estão sempre competindo em suas discussões – até com seus parceiros.

O escorpiano é sedutor e possui um magnetismo incomparável, mas ele tem uma visão muito teimosa da vida, que muitas vezes faz com que ele distancie as pessoas que ama.