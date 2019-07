Dois novos recursos que serão liberados pelo aplicativo WhatsApp em breve

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em muitas novidades. A plataforma planeja muitas mudanças no app.

E dois novos recursos serão liberados muito em breve, de acordo com o portal especializado WABetaInfo. Confira:

I leave this here. Yes, it's a push notification with an incoming voice message, on iOS. It will be available in future (maybe in a major update with other features?) pic.twitter.com/eSm55GxFuO

Áudio iOS

A versão do aplicativo para o sistema operacional da Apple suportará mensagem de voz na notificação por push.

Com isso, será possível escutar uma prévia do áudio recebido, de forma muito rápida. O novo recurso estará disponível em breve.

Modo Escuro

Ainda de acordo com o site, os usuários do iOS devem receber o modo escuro (dark mode) no WhatsApp ainda este ano.

O lançamento deve ocorrer em setembro. No entanto, ainda não tem data prevista para usuários do sistema operacional Android.

Probably iOS users will get the dark mode on WhatsApp when iOS 13 is out for everyone (September).

Android users? I really hope for you the same …..

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 18, 2019