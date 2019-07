Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco nos próximos dias

O terceiro fim de semana de julho chegou e já pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas dos próximos dias:

Áries

Você terá um fim de semana de amor, reconciliação e alegrias. Lembre-se que às vezes sua intensidade e impulsividade faz você ter momentos ruins, então aprenda a ser mais tolerante com pessoas que o amam.

Sexta-feira de muito trabalho e analisar algumas compras, apenas tente não gastar em coisas que você não precisa. Seus números são 03 e 51.

Em questões de saúde, tenha cuidado, lembre-se de que seu ponto fraco é o sistema nervoso. O ariano solteiro virá um amor pelo signo de Leão, Peixes ou Capricórnio, que será muito compatível.

Você terá três dias de muitas mudanças radicais para ser mais positivo. Tente cuidar da maneira como você dá sua opinião.

Touro

Fim de semana propício para afastar energias negativas e deixar rancores para trás. Seu signo é muito teimoso em seus relacionamentos amorosos, mas você deve entender que, quando algo não funciona, é melhor deixá-lo e tentar crescer como pessoa.

Reflita e tente curar sua mente de situações que você não pode controlar; deixe tudo fluir. É hora de trabalhar por conta própria. Pare de se auto sabotar e comece a ser feliz.

Seus números da sorte são 09 e 21. Você viaja e será divertido. Um animal de estimação pode chegar. Cirurgias sairão bem.

Gêmeos

Você tem que preencher sua mente com pensamentos positivos, pois estará cercado de boa sorte. Haverá abundância e surpresas agradáveis ​.

Você pode ver uma pessoa que ama há algum tempo, apenas tente não forçar as coisas e deixar que tudo siga seu caminho naturalmente. Cuide da alimentação.

Você pode começar um negócio nos fins de semana que vai deixar você renda extra para atingir seus objetivos. Quanto ao amor, uma pessoa do signo de Libra ou Peixes chegará para tentar algo estável.

Seus números da sorte são 04 e 21. Um convite para viajar pode chegar. Você decide mudar. Gerencie melhor suas despesas.

Câncer

Fim de semana de festa. Só é preciso se controlar e evitar vícios ou excessos. A sorte virá a você com muita força nesta sexta-feira.

Em questões sentimentais, você deve falar muito bem com o seu parceiro e saber se as suas expectativas de longo prazo são as mesmas ou se é melhor terminar.

Você recebe um convite. Você terá sorte com números 05 e 27. Não brigue com pessoas que considera e ama, lembre-se de que o melhor é entender e resolver problemas antes que eles se tornem grandes.

Você faz compras para sua casa e decide fazer alterações, mas tente não gastar muito. A vontade de mudar um aspecto da sua vida pode chegar com tudo.

Leão

Sua energia positiva começa a crescer e é preciso compartilhá-la com pessoas positivas e queridas. Tenha atenção, pois os próximos dias podem reservar uma revelação importante para o seu futuro.

Você deve estar em paz com todos ao seu redor, pois isso lhe trará calma interior. O convidam a fazer uma viagem com sua família. Tenha cuidado com problemas de infecção da pele e vá ao seu médico.

No amor, você permanecerá muito estável com seu parceiro e o solteiro pode se interessar por alguém de Capricórnio ou Áries. Seus números da sorte são 08 e 20. É hora de você começar uma vida mais saudável com uma dieta mais equilibrada e exercícios.

Virgem

Sexta-feira para avançar no trabalho atrasado e colocar tudo em ordem. Lembre-se que você deve melhorar a administração do seu tempo para evitar se sentir sobrecarregado e mal.

Você vai sair de todos os problemas econômicos e a sorte vai começar a mudar a seu favor a partir de 19 de julho. Use roupas de cores claras para que as energias positivas o cerquem com mais força.

Você terá sorte com os números 01 e 28. O convite para uma festa chega. Um amor do signo de Peixes ou Sagitário volta e pretende ficar. Você receberá dinheiro inesperado, mas deve economizar ou usá-lo em um objetivo.

Libra

Você vai passar por um pouco de pressão no trabalho ou em casa, mas basta tentar levar tudo com calma. Lembre-se que o fim de semana é para descansar.

Você continuará com sorte em tudo relacionado ao dinheiro e esse é o seu momento ideal para pensar no futuro. Lembre-se que seu signo é muito rancoroso e que isso o afeta em sua vida diária.

Você recebe uma notícia que lhe dará muita felicidade. Saia para uma caminhada de manhã para que as energias negativas desapareçam. Seus números da sorte são 17 e 80. Algo precisará ser consertado e você deve ser mais cauteloso.

Escorpião

Fim de semana para analisar uma viagem romântica ou conviver com o parceiro de forma especial. Serão alguns dias de grande paixão.

Cuidado com traições no trabalho; você deve aprender a não falar muito sobre seus assuntos pessoais. Você recebe a proposta de um negócio para os fins de semana.

Neste domingo, a sorte virá com os números 01 e 77. Tente se vestir com cores fortes para atrair o sucesso. Cuide da sua pele.

Lembre-se de que você deve sempre planejar suas despesas e não usar muito o cartão de crédito; Está na hora de ser mais organizado em sua renda para não atrair dividas.

Sagitário

Fim de semana de trabalho ou de resolver assuntos pessoais. Seu temperamento pode causar muitos problemas por ser tão impulsivo, por isso tente ser mais cauteloso com suas palavras e ações.

Neste domingo, tenha pensamentos positivos para que os caminhos da felicidade se abram em sua vida. Você terá sorte com os números 07 e 99.

Você deve ser mais determinado no amor e não se relacionar com muitas pessoas de uma vez; lembre-se que alguém pode se machucar.

Seu signo deve economizar, por isso sempre que você sair para fazer compras faça uma lista com apenas o necessário e fique longe das tentações.

Capricórnio

Haverá algumas energias negativas em torno de você, então tente se controlar e não ficar com raiva sem razão. Acima de tudo, tente não ficar com raiva dos seus amigos e sair com eles para relaxar e conversar.

Em breve você terá que tomar uma decisão muito importante em assuntos profissionais. No amor, você pode ser o centro de um triângulo amoroso; tente decidir em breve com quem você ficará antes de entrar em um grande problema.

Você recebe um presente que não esperava. É necessário cuidar mais da saúde. Seus números da sorte são 05 e 13. Este fim de semana pode ser de festa. Você decide fazer um investimento para a sua casa.

Aquário

Fim de semana de muitas ideias positivas, especialmente para negócios ou trabalho. Você desfrutará de três dias de felicidade. Não tenha medo de tomar decisões, mudar e amar a vida, pois o sucesso é amplo e você deve alcançá-lo.

Tenha uma alimentação saudável e tenha cuidado com problemas estomacais. Você recebe o convite para ir a uma viagem. No dia 21 de julho, a sorte reinará em sua vida com os números 05 e 44.

Um amor do passado falará sobre você; é preciso tentar resolver as coisas da melhor maneira e em paz. Tenha paciência e atenção com problemas legais para que tudo se resolva da melhor forma. Será um sábado de diversão.

Peixes

É hora de dedicar tempo para renovar completamente o seu modo de pensar e começar uma vida mais positiva e saudável.

Você tem uma proteção divina muito forte e em 21 de julho todas as energias estarão do seu lado para tomar qualquer decisão importante. Você terá uma surpresa que o deixará muito feliz.

Cuidado com a fofoca dos colegas de trabalho e tente não convidar tantas pessoas para sua casa neste momento. Seus números da sorte são 23 e 54.

Aqueles que têm um parceiro estarão muito felizes e estáveis ​. Já os piscianos solteiros podem atrair muitos romances.