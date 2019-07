WhatsApp libera nova versão do aplicativo para o sistema Android

O aplicativo WhatsApp liberou nesta sexta-feira (18 de julho) uma nova versão do app para o sistema operacional Android.

Só nesta semana, é a terceira versão do app disponibilizada na Google Play. Com o update, foi elevado para o número ‘2.19.200’.

De acordo com o portal especializado WABetaInfo, a atualização não conta com novidades externas. Ela apenas realiza ajustes internos.

Mesmo assim, é importante manter o WhatsApp atualizado, principalmente para evitar brechas de segurança na plataforma.

Novos recursos

A plataforma de menagens instantâneas prepara uma série de novidades. Divulgaremos, em breve, todos os detalhes.

