Usuários criam formas de continuar a exibir likes para seguidores no Instagram

Na quarta-feira (17), a rede social Instagram começou testes em sua plataforma no Brasil que ocultam a contagem de curtidas, ou "likes", em cada foto. Com a atualização, o usuário ainda pode ver o número de cliques ganho a cada postagem, porém não visualiza mais os likes em fotos de terceiros.

A medida, colocada pela empresa comandante do Instagram, o Facebook, seria para ajudar o engajamento pacífico da comunidade, diminuindo a competição social em torno dos números.

No entanto, com a expansão da ideia para outros países – ela é aplicada no Canadá desde 2018, como teste –, vieram críticas. Usuários consideraram a retirada dos "likes" como "desengajadora", e até prejudicial para a manutenção de contas dos "influenciadores digitais" – pessoas que conseguem renda e fama através de seus perfis em redes sociais.

Com a oposição de uma parcela dos Instagrammers, alguns já estão dando um "jeitinho" de burlar a ocultação e exibir seu número de curtidas aos seguidores. Como o usuário ainda pode ter acesso às suas próprias métricas, alguns já estão tornando novamente pública a informação.









A atualização recente e repentina da função também provocou alguns "bugs", pequenos erros na visualização e funcionamento dos likes. Para alguns usuários, o número de todos ainda aparece, ou figura em algumas páginas específicas. Na versão desktop do Instagram, ainda é possível ver as curtidas de perfis alheios. Testamos na redação do Metro Jornal com o perfil da cantora brasileira Anitta, na tarde de quinta-feira (18):

Ao incorporar a postagem de algum usuário em um outro website, também é possível ver os likes de cada foto. A seguir, uma publicação de Kéfera em comemoração ao "fim dos likes" é reproduzida em código, e continua a exibir o número de curtidas.