Passagens aéreas: Levantamento revela as melhores ofertas e dados sobre o perfil do viajante nesta época do ano

O portal Almundo acaba de realizar uma pesquisa que revela as melhores ofertas de passagens aéreas e o perfil do viajante que já adquiriu bilhetes para passar as férias de julho de 2019.

De acordo com dados da plataforma de e-commerce para viagens, destinos nacionais saindo de São Paulo como Foz do Iguaçu (R$744), Porto Seguro (R$659) e Natal (R$1368) apresentam as melhores ofertas, já os internacionais, também saindo de São Paulo, são Santiago do Chile (R$1.478) e Ushuaia (R$1.962). Os valores mencionados foram pesquisados em 19/06/2019, e estão sujeitos a variação, sem aviso prévio.

Pixabay

Além disso, por tratar-se de um mês de férias escolares, a quantidade de embarques são 54% maiores comparada com o mês de maio, enquanto as famílias representam 68% dos viajantes, casais 30% e viagens solo apenas 2%. O ticket médio nacional é de R$240 e o internacional R$4.246.

Segundo o Country Manager da Almundo, Luciano Barreto, a procura por destinos para passar as férias de julho é alta, especialmente para a primeira quinzena do mês. “Por conta da alta temporada, os preços das passagens tendem a ser mais salgadas. Apesar dos viajantes começarem a procurar os destinos com poucos dias de antecedência da viagem, o ideal é planejar cerca de dois meses antes” explica.

Passagens aéreas

A cidade de Foz do Iguaçu, reconhecida como Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO, é uma ótima oportunidade para a família toda curtir as famosas quedas das cataratas.

Já para aqueles que querem fugir do frio, Porto Seguro é uma boa pedida para curtir uma praia. Com relação às viagens internacionais, destinos da Argentina, como Buenos Aires e Ushuaia, por exemplo, faz muito sucesso por conta das paisagens e da gastronomia.

Ainda na América do Sul, a cidade de Santiago do Chile, fica muito charmosa nessa época do ano, e pode ser uma grande oportunidade para conhecer e esquiar o famoso Valle Nevado.

Com informações da Almundo

