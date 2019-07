Os signos do zodíaco que mais se sentem sozinhos

Alguns signos do zodíaco tendem a se sentir mais sozinhos do que outros, não percebendo ou sentindo o apoio das pessoas ao seu redor.

Confira quais são:

Escorpião

Muitas vezes o escorpiano constrói uma barreira ao seu redor por desconfiança e acaba se sentindo sozinho ou afastando as pessoas com a suas atitudes defensivas. Mesmo aqueles que amam e admiram pessoas deste signo podem ter bastante dificuldade para ganhar sua confiança e entrar no seu mundo.

Câncer

Este é um dos signos que mais compreende o significado da palavra apoio e cuidado. No entanto, quando é ele precisa de algo e as pessoas não correspondem suas expectativas, tende a se sentir sozinho e que entrega sempre mais do que os outros estão dispostos a fazer por ele.

Capricórnio

O capricorniano é muito independente e nem sempre consegue se abrir com as pessoas. Isso faz com que eles busquem resolver tudo sozinhos e assumam um lado autossuficiente que está sempre ocupado. Não é fácil para eles manter as relações em dia e quando a vida atarefada dá uma trégua, eles podem se sentir solitários.

Virgem

O virginiano costuma cuidar de quem ama, mas seu lado crítico pode ser brutalmente honesto e acaba afastando algumas pessoas. Por isso, este signo nem sempre mantém muitas pessoas em sua vida, o que pode fazê-lo passar por alguns momentos de solidão.

Peixes

O mundo profundo e sonhador do pisciano faz com que ele se sinta incompreendido muitas vezes na vida. Quando não se sente conectado de forma especial com ninguém, ele tende a se isolar, podendo canalizar sua solidão em projetos criativos ao invés de tentar combatê-la.