Os signos que exigem muito do parceiro e podem não fazer sua parte no relacionamento

Notar que você está pedindo algo que o outro não parece conseguir dar é sempre complicado. No entanto, muitas vezes no perdemos em nossas exigências e esquecemos que também devemos fazer a nossa parte, especialmente em relacionamentos.

Confira os signos que mais costumam se comportar desta forma:

Áries

Não é de se estranhar que o primeiro signo do zodíaco queira ser o primeiro em tudo, inclusive quando o assunto é relacionamento. O ariano pode se doar bastante, mas também costuma exigir muito, podendo chegar a ser egoísta em suas cobranças.

Ele pode cobrar o outro ou culpá-lo além da conta, retirando o peso de fazer o relacionamento dar certo dos seus ombros. É preciso levar em conta que trabalhar em conjunto é importante e cada um possui uma característica que pode contribuir para a vida a dois; no seu caso, sem dúvida, é a habilidade de ser espontâneo e surpreender com atitudes simples e românticas.

Escorpião

Preservar a paixão é algo muito importante para o escorpiano e ele está sempre disposto a manter a chama do relacionamento acesa. No entanto, este signo pode terminar focando muito nos aspectos sexuais e se esquecer de outros detalhes que são importantes para criar uma conexão ainda mais forte no relacionamento.

As pessoas regidas por escorpião podem exigir muita sinceridade do outro, enquanto eles se fecham sobre seus sentimentos e inseguranças, agindo de uma forma defensiva que pode confundir o parceiro. É importante que eles não tenham medo de mostrar seu lado mais profundo e verdadeiro, julgando menos a si mesmos e os outros.

Peixes

Com grande capacidade de amar, o pisciano pode ser muito compreensivo, romântico e dedicado. No entanto, sua forma de amar pode exigir manter o relacionamento em estado de “sonho”, esquecendo-se de que a vida real pode ter problemas que impossibilitam sua fantasia imaginária, mesmo que só por um tempo.

O encanto que o pisciano precisa não é fácil de entregar e quando são forçados a enxergar a realidade, eles podem cair na inércia e falta de ação, se fazendo de vítimas e não levando em conta que fugir da situação não resolve nada. Por isso, este signo deve aproveitar sua capacidade de interação intelectual e emocional para criar uma conexão mais aberta e honesta.