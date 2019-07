Trocou de chip? Confira como mudar seu número de telefone no WhatsApp sem perder suas mensagens

O recurso de 'Mudar Número' permite trocar o número de telefone associado com a sua conta do WhatsApp no mesmo aparelho. Para isso, o uso da função tem que ser feito antes de você confirmar seu novo chip. Confira os benefícios:

As informações da sua conta serão migradas (incluindo sua informação de perfil), grupos e configurações do seu número de telefone antigo para o número de telefone novo.

Sua conta associada ao seu número de telefone antigo será apagada, de forma que seus contatos não poderão mais ver o seu número de telefone antigo em suas listas de contatos.

Se você usar o recurso de Mudança de Número, seu histórico de conversas continuará disponível em seu telefone com o novo número de telefone desde que você continue usando o mesmo telefone.

Assegure-se de que seus contatos possuem o seu número novo salvo para garantir que não haverá interrupção na comunicação.

Antes de mudar

Confirme se seu número novo pode receber mensagens de texto e ligações, e que possui um plano de dados ativo.

Veja se seu número antigo foi confirmado pelo WhatsApp em seu aparelho. Você pode saber qual número foi confirmado ao navegar em Mais opções > Configurar e tocar na sua foto de perfil.

Observe que quando você mudar seu número, seus contatos não serão informados um por um sobre a alteração. Somente usuários que estão nos mesmos grupos que você poderão ver a troca.

Como alterar

Para mudar o seu número de telefone dentro do WhatsApp, siga estes passos:

Insira o seu novo chip com o novo número no seu aparelho.

Abra o WhatsApp.

Verifique se o seu número de telefone antigo foi confirmado pelo WhatsApp.

Vá para WhatsApp > Mais opções > Configurar > Conta > Mudar número.

Insira o seu telefone antigo no campo no topo da tela.

Insira o seu número de telefone novo no campo inferior.

Toque em Próximo. Se você ativar Notificar meus contatos, você pode escolher entre notificar Todos os contatos, Contatos com quem eu tenho conversas ou Personalizar. Se você selecionar Personalizar, terá que buscar ou selecionar os contatos que deseja notificar. Em seguida, toque em Concluído.

Toque em OK.

Confirme seu novo número de telefone.

