Final da Free Fire Pro League 2019 acontece neste sábado

Neste sábado (20), a partir das 14h, os 12 times finalistas, vindos de dezenas de cidades do Brasil, enfim se reunirão em São Paulo, nos Estúdios Quanta, para a grande final da 2ª temporada da Free Fire Pro League 2019.

Em maio, quando começaram as partidas da atual temporada do principal torneio competitivo de Free Fire do Brasil, havia 1.728 equipes e quase 7.000 jogadores na disputa pelo título.

Serão 48 pro players no palco, acompanhados por centenas de torcedores nas arquibancadas e, certamente, centenas de milhares de espectadores em casa. Estas são as equipes que vão lutar pelo troféu:

Brabox Team

Ice Death

INTZ

Lendários

LOS Grandes

LOUD

NewX

Red Canids

Ryze

STARS

Vivo Keyd

Warriors Line

A final será transmitida nos canais oficiais do Free Fire no Youtube e Facebook. O Metro Jornal também contará com cobertura especial.

