Marca cria fantasias de Halloween para crianças com deficiência

Uma marca de roupas dos Estados Unidos está determinada a tornar o Halloween inclusivo para todas as crianças. Para a coleção de 2019 de fantasias, a Target criou modelos para crianças com deficiências físicas e intelectuais.

Os pequenos que utilizam cadeiras de rodas para mobilidade agora podem se transformar em piratas ou princesas, e decorar seus "veículos" para combinarem com o tema. A loja também pensou nas crianças com problemas sensoriais – dificuldades de processar ou lidar com os sentidos, que podem ser vistas em crianças com autismo, por exemplo.

Para elas, a marca popular norte-americana criou dois outros modelos – uma fantasia de unicórnio, e outra de tubarão – sem costura e sem etiquetas; itens que podem ser incômodos aos sentidos.