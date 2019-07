Epic Games alerta sobre novo bug que afeta jogadores no Fortnite

A desenvolvedora Epic Games alertou nesta sexta-feira (18) sobre um novo bug que afeta jogadores no título Fortnite.

Na página oficial do game no Twitter, a empresa revelou detalhes sobre o problema técnico na atualização do jogo.

“Por favor não atualizem o jogo até que isso seja resolvido”, compartilhou a empresa na rede social. Confira o comunicado completo:

“Nós estamos cientes de um problema ao atualizar para o patch v9.40.1 no iOS. Por favor não atualizem o jogo até que isso seja resolvido”.

