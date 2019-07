Novo recurso do aplicativo WhatsApp será liberado em breve para os usuários

Um novo recurso do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp será liberado em breve para os usuários.

Como já revelado oficialmente, será possível fazer chamadas de vídeos utilizando a plataforma Web (Versão do app para computadores). Isso não é possível atualmente.

WhatsApp video calls will be available on Portal! #E2E pic.twitter.com/NpuEgiqUvg — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 30, 2019

No entanto, para isso uma nova plataforma (integrada com o messenger) deve ser liberada, de acordo com o portal especializado WABetaInfo.

A data oficial de lançamento ainda não divulgada. Porém, de acordo com rumores, deve ocorrer no segundo semestre deste ano.

Segundo versão

A plataforma também liberou nesta terça-feira (16) uma nova versão do aplicativo para o sistema operacional Android.

No dia 15, ele já tinha disponibilizado na Google Play uma atualização. No entanto, como na anterior, a versão não conta com novidades externas.

