Os signos que se cansam rápido da vida de solteiro

Alguns signos do zodíaco podem até ficar solteiros por um bom tempo, mas logo se cansam de não ter um alguém para amar ou simplesmente dar aquela “sacudida” na vida amorosa.

Confira quais são:

Touro

Apesar de ser um pouco exigente para seus parceiros, o taurino odeia ficar solteiro por muito tempo. Este signo estrutura bem a importância da família, amigos e relacionamento amoroso em sua vida, sentindo-se incompleto quando não têm conexões românticas ou pretendentes.

Libra

O libriano não gosta de ficar sozinho e, por mais que não admita, precisa se sentir amado e importante. Quando fica solteiro, este signo aproveita muito a companhia dos amigos e família para se divertir, mas pode chegar a se sentir incompleto se nenhum romance florescer em sua vida nesse meio tempo.

Câncer

O canceriano não gosta de passar muito tempo sem ter alguém para cuidar e se apegar. Ele pode discursar que está dando um tempo de relacionamentos, mas no fundo deseja encontrar uma pessoa especial e logo começará a questionar profundamente os motivos da vida amorosa estar “estagnada”.

Leão

Mesmo sendo independente para muitas coisas, o leonino gosta de receber atenção na vida amorosa e muitas vezes prefere estar com alguém a sozinho. Sua personalidade pode atrair as pessoas facilmente, o que faz com que ele não cultive a solteirice por muito tempo.