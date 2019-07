O conselho que cada signo deve seguir para terminar esta semana da melhor forma

Confira o conselho que seu signo deve seguir para terminar a terceira semana de julho da melhor forma:

Áries

Uma boa maneira de avançar em nossas obrigações, compromissos e objetivos é saber a prioridade e urgência de cada coisa. É hora de analisar melhor cada caso e deixar de perder tempo e energia.

Touro

Amor, carinho, afeição e seus sentimentos pelos outros podem oscilar e colocar relacionamentos em risco. Esteja ciente das suas atitudes e tente prezar a calma para não se arrepender.

Gêmeos

É hora de tomar decisões, escolher e definir caminhos. Aproveite este momento de clareza e consciência para avançar em assuntos cuja solução não parecia estar clara.

Câncer

Tudo fluirá e será menos complexo que o normal. Será um período de resultados positivos e estímulo para alcançar o que você deseja. Aproveite estes dias para realizar planos e projetos que foram postergados. A hora é agora.

Leão

Hora de ver o que deve ser colocado de lado. Se livre de cargas inúteis e alivie o peso para ir atrás das novas oportunidades que esperam por você.

Virgem

Ser minucioso e rigoroso faz com que você se diferencie dos demais. No entanto, não tenha medo de experimentar novas formas de realizar as coisas; surpresas positivas o esperam.

Libra

É hora de agir com equilíbrio e moderação. Muitas vezes precisamos mediar nossas atitudes para não violar os nossos princípios ou o dos outros. Confie no seu senso de justiça.

Escorpião

Sempre vamos evoluir na forma como pensamos, analisamos a vida e tiramos conclusões. Isso pode assustar, mas também promove uma mudança positiva e construtiva que faz de nós alguém melhor.

Sagitário

Permanecer ligado a aspectos negativos do passado, como lembranças ou pessoas, pode nos estagnar em longo prazo. Chegou o momento de fazer um limpa.

Capricórnio

Durante esta semana, novas oportunidades surgirão, o que trará melhoras que você deseja há tempos. Aproveite este momento não só para refletir e agir, mas também para celebrar e apreciar as vitórias.

Aquário

O amor tem dimensões infinitas. É hora de colocar seu coração em um novo projeto, trabalho ou situação para poder chegar onde deseja e colher os melhores frutos.

Peixes

Sua ação e esforço são essenciais, especialmente quando o assunto é a vida financeira. Lembre-se que para buscar a gratificação a longo prazo é preciso refletir e começar a agir.