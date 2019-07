Game Fortnite recebe nova atualização nesta quarta-feira

O game Fortnite recebeu uma nova atualização nesta quarta-feira (17). A manutenção v9.40 foi realizada no início da manhã.

Modo Criativo, Salve o Mundo e Battle Royale receberam mudanças. Confira neste link todas as novidades liberadas:

Novos Bugs

Novos bugs também afetam o game nesta quarta-feira. As informações foram divulgadas pela desenvolvedora no Twitter.

“Nós identificamos um problema no Criativo aonde jogadores não conseguiam editar estruturas. Estamos investigando as causas e os avisaremos assim que for arrumado”, escreveu.

“Nós estamos cientes de um problema em que as moedas do Criativo desaparecem ao serem pegas em uma sessão e não aparecerem de novo a não ser que a sessão seja reiniciada. Já estamos trabalhando em uma solução”. Confira:

Nós estamos cientes de um problema em que as moedas do Criativo desaparecem ao serem pegas em uma sessão e não aparecerem de novo a não ser que a sessão seja reiniciada.

