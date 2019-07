É preciso levar em consideração que a alimentação é primordial para manter a saúde de dos todos os órgãos em dia, e com a pele não é diferente.

“Na realidade, não podemos dizer que há cura para a celulite, no entanto, perder peso, reduzir o consumo de gorduras trans, açúcar e sal pode ser ótimo que as manchas sejam menos marcantes”, explicou a nutricionista Kristen Carlucci Haase, ao portal Eat This.

Segundo a especialista e o sítio estrangeiro Nueva Mujer, existem duas ervas que podem ajudar a mitigar a aparência e auxiliam a saúde da pele.

Estas 2 ervas são ótimas para combater a celulite e promover a saúde da pele

Coentro

Reprodução/ Pixabay

As ervas frescas, como o coentro, promovem a desintoxicação ao ajudar a eliminar os metais pesados do corpo que tendem a se esconder nas células de gordura.

Estes podem interromper a função normal do tecido e, como resultado, evitar que o corpo funcione corretamente. Ao reduzir as toxinas, você poderá eliminar o excesso de gordura, o que deixará a celulite menos aparente, explica a especialista.

Salsinha

Reprodução/ Pixabay

É uma erva muito potente e usada em uma variedade imensa de pratos. Além disso, ela ajuda a eliminar as toxinas supracitadas, atua como diurético, limpa os rins e evita o inchaço e a retenção de líquidos.

Não podemos esquecer que a salsinha é também uma fonte rica de vitaminas A, C e E, nutrientes importantíssimos para uma pele saudável. Use-o assim como usaria o coentro, em sopas, saladas, temperos para carnes e sanduíches.