WhatsApp libera nova versão do aplicativo para o sistema Android

O WhatsApp liberou nesta segunda-feira (15) uma nova versão do aplicativo para o sistema operacional Android.

Com isso, a versão para o sistema do Google foi elevada para 2.19.195, de acordo com o portal especializado WABetaInfo

No entanto, ela não apresentaria novidades externas. Apenas corrige bugs e faz alguns ajustes no sistema.

Para ter acesso, é necessário atualizar o aplicativo de mensagens instantâneas no Google Play, disponível neste link.

Reuters

NOVO RECURSO

O aplicativo WhatsApp também trabalha atualmente em uma nova função. Previsto para ser liberado anteriormente, o novo recurso deve agradar.

A plataforma desenvolve a possibilidade de os usuários visualizarem vídeos diretamente na barra notificação. Com isso, não será necessário abrir uma mensagem recebida para ver uma prévia de um vídeo.

