Passagens aéreas devem ficar mais baratas a partir de setembro, diz ministro

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, prevê uma redução dos preços das passagens aéreas a partir de setembro. Segundo ele, a expectativa é de aumento da oferta de voos com a chegada de novas aeronaves para empresas aéreas que já atuam no mercado brasileiro e a entrada de companhias low cost (de baixo custo) no país.

“Essa oferta vai ter naturalmente um efeito sobre a tarifa. A gente deve perceber isso a partir de setembro”, disse. O ministro afirmou que entre três e quatro empresas low cost estão em conversas com o governo para começar a atuar no país. “Temos empresas se estabelecendo no Brasil, com autorização na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), mas até serem operacionais há um caminho, que deve levar entre seis e oito meses”, afirmou.

A espanhola Globalia, dona da Air Europa, deve começar a voar no segundo semestre de 2020. Segundo o ministro, as empresas devem começar com voos internacionais, para depois oferecerem rotas domésticas.

Em junho, os preços das passagens aéreas subiram 18,90%, refletindo a redução da oferta devido aos problemas da Avianca Brasil.

Tarcísio de Freitas minimizou a recuperação judicial da empresa, destacando que com liberdade de preços e rotas, companhias aéreas quebram em todo o mundo, mas são substituídas por outras. O ministro lembrou ainda que a Anac está tratando da distribuição de slots da Avianca e quer rever as regras em vigor. “Nossa ideia é atuar para desconcentrar o mercado e favorecer a competição”, disse.

Para ele, também é preciso atuar na desregulamentação do setor e na redução do preço dos combustíveis.