Eclipse Lunar nesta terça-feira poderá ser visto em todo o Brasil

O Eclipse Lunar que ocorre nesta terça-feira (16) poderá ser visto em todo o Brasil. No país, o fenômeno ocorre de forma parcial.

De acordo com a Agência Espacial Americana, o ápice do eclipse será às 18h30 (horário de Brasília). Confira mapa:

NASA

No total, o fenômeno astronômico terá duração de quase seis horas. A fase de umbra será de apenas 02 horas e 58 m.

Diferente do eclipse solar, que ocorreu no início do mês, o lunar não precisa de equipamentos para ser observado, podendo ser visto a olho nu.

O fenômeno ocorre quando Sol, Terra e Lua se alinham, e nosso planeta faz sombra sobre o satélite natural.

Ainda segundo a NASA, o próximo eclipse lunar ocorrerá apenas em janeiro de 2020. No entanto, não poderá ser visto do território brasileiro.

LEIA TAMBÉM: