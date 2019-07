Como cada signo será afetado pelo eclipse lunar em Capricórnio

Nesta terça-feira (16), um eclipse lunar em Capricórnio ganha o céu e marca uma fase de conclusão e liberação, na qual todos os signos do zodíaco devem processar despedidas e se preparar para a chegada do novo.

Confira como cada signo será afetado:

Áries

É hora de tomar decisões e reavaliar objetivos, especialmente na carreira. Você tem dado ao mundo o que deseja? Reflita e controle seus sentimentos de impulsividade para poder agir da melhor forma possível.

Touro

Esta será uma fase que colocará possibilidades à sua frente. A vontade de abraçar o novo pode vir por meio de novos lugares, viagens ou vontade de fazer parte de novas comunidades. Este é o momento de deixar as crenças negativas e expandir a mente.

Gêmeos

Este é um momento importante para se deixar sentir e desafogar suas mágoas. Este eclipse trará mudanças significativas e evolutivas, mas para isso é preciso deixar seus ressentimentos para trás de forma verdadeira. Apenas tenha cuidado com gastos excessivos.

Câncer

Este eclipse fará você olhar as relações da sua vida, sejam familiares, no trabalho, na amizade ou no amor de outra perspectiva, fazendo as pazes ou se despedindo se for necessário. Abrace a mudança que sua nova e melhor vida pede.

Leão

As mudanças causadas por este eclipse ajudarão a aliviar as crises que você tem passado. Para que você possa sentir o universo trabalhando do seu lado novamente de maneira ainda mais potente, lembre-se de cultivar a positividade ao seu redor, mudando hábitos e cultivando a sua mente, corpo e alma.

Virgem

Você pode ter que lidar com algumas fronteiras nos seus relacionamentos pessoais e comportamentos desagradáveis enraizados em si mesmo, mas as águas agitadas passarão. É hora de compartilhar quem você é e o que te faz feliz sem medo dos julgamentos, colocando sua criatividade em prática e sua felicidade como prioridade.

Libra

Sua família é o que ficará em foco e você pode identificar coisas que não via antes, reavaliando relacionamentos e se afastando de pessoas tóxicas. Viva esta fase com calma, uma vez que em longo prazo tudo os limites podem ser estabelecidos com mais segurança.

Escorpião

Este eclipse atuará muito na liberação de velhos pensamentos negativos e mágoas do passado que precisam ir embora. É hora de se preencher sua jornada com novas vivências e informações, deixando comportamentos nocivos para trás. O mundo não é um lugar fácil, mas não precisa ser difícil o tempo todo.

Sagitário

As circunstâncias da vida podem não se alinharem exatamente com o que você deseja. É hora de tentar realizar as coisas que são importantes mesmo que o tempo não pareça a favor, mudando certas noções, especialmente no que desrespeito a dinheiro. Do contrário, este eclipse pode fazer com que você se sinta atado.

Capricórnio

O novo você está a caminho e é preciso se preparar para se desapegar de tudo o que já ficou velho para abrir espaço às novas oportunidades. O eclipse trará fortes emoções e sentimentos, portanto, atue com cautela para ter maior clareza.

Aquário

Tenha atenção com seus sonhos e conselhos que recebe, pois sinais e respostas importantes podem chegar. Seu signo lida bem com as mudanças e esse é o momento de reavaliar o que pode ser alterado em sua vida. Se faça perguntas e esteja presente para entender seus pensamentos e novas inspirações – muitas delas estão por vir.

Peixes

Você pode repensar companhias ou identificar o quanto precisa compartilhar pensamentos com pessoas que se identificam com suas ideais. Talvez sua sabedoria ou lado espiritual peçam mais espaço para se desenvolver. Ouça os chamados que veem de dentro e se alie as pessoas caridosas e compassivas.