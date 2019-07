Santiago é o destino preferido dos brasileiros para as férias de julho

Os brasileiros estão viajando mais! Segundo dados do Anuário Braztoa 2019, da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, o número de embarques de passageiros em 2018 atingiu a marca de 6,5 milhões, alta de 17% em relação a 2017. O relatório também revela que houve um aumento de 23,3% de passageiros que viajaram para o exterior, cerca de 1,5 milhões de brasileiros.

Na alta temporada, o número de viagens para o exterior aumenta ainda mais. Mas para onde os brasileiros estão indo nas férias? A plataforma MaxMilhas realizou um levantamento dos destinos mais buscados nesse período. Os dados revelam que a capital chilena é o destino mais procurado para aproveitar o período de folga.

Pixabay

“É comum que os viajantes aproveitem as férias para viagens mais longas. Esse é um momento em que as cidades do exterior costumam receber mais turistas brasileiros. A busca por Santiago, no Chile, revela que mesmo com a crise os brasileiros estão buscando alternativas para conhecer outros países. E, claro, confirmam uma preferência do viajante brasileiro por destinos mais frios para aproveitar a época de inverno” conta a CMO da MaxMilhas, Tahiana D’Egmont.

Para aproveitar Santiago, vale visitar o Palácio de La Moneda, a Catedral Metropolitana e a Vista do Cerro San Cristobal. Se o desejo é de ver neve, o final do mês de julho é uma boa opção para embarcar.

Cajón del Maipo - Santiago no Chile / Pixabay

Entre os destinos mais procurados, Lisboa também é um destaque. Os melhores lugares para curtir a cidade são o Castelo de São Jorge, a Torre de Belém, o Bairro Alto e o Museu do Fado, além dos diversos restaurantes de comidas e doces portugueses para se deliciar.

Em julho, o inverno na capital argentina também atrai muitos viajantes. A cidade também é uma das preferidas dos turistas brasileiros. Esta é uma época ótima para apreciar os bons vinhos de Buenos Aires e comer as carnes e pratos quentes típicos portenhos.

Com informações da MaxMilhas

